Центры "Точка роста" начнут работать в 42 школах Кузбасса с 1 сентября

КЕМЕРОВО, 27 августа. /ТАСС/. Образовательные центры детского научно-технического творчества "Точка роста" с 1 сентября начнут работу на базе 42 школ Кузбасса в сельских территориях и малых городах. Они созданы и оборудованы по нацпроекту "Образование", сообщается на сайте министерства образования и науки Кузбасса.

"Ученики 42 школ Кузбасса с 1 сентября смогут использовать современные цифровые образовательные технологии, изучать робототехнику и запускать квадрокоптеры в новых образовательных центрах "Точка роста", созданных в рамках нацпроекта "Образование". На создание "Точек роста" в 2020 году выделено 46,9 млн рублей, в том числе 45,5 млн рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Новые центры "Точка роста" будут работать в 17 муниципальных округах и 6 малых городах Кузбасса. Они оборудованы 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, современными компьютерами, создано коворкинг-пространство для предоставления детям дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков, для популяризации востребованных инженерных и технических специальностей по технологии, информатике и основам безопасности жизнедеятельности.

В общей сложности в новых центрах "Точка роста" будут работать более 250 педагогов, они прошли курсы повышения квалификации.

По данным регионального министерства, первые 28 центров "Точка роста" были открыты в Кузбассе в 2019 году на базе сельских школ. В 2021-2022 годах в регионе появятся еще 74 "Точки роста".

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд руб., охватит период с 2019-го до 2024 год. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.