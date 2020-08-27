В Омской области возбудили два дела в отношении женщины, допустившей гибель сына

ОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники УМВД России по Омской области возбудили уголовные дела в отношении женщины, которая допустила гибель трехлетнего сына от побоев, нанесенных отчимом. Как сообщила в четверг ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова, дела переданы на расследование следственным органам.

"Сегодня полиция по нашей инициативе возбудила в отношении матери два дела по статьям УК РФ "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", материалы дела для дальнейшего расследования переданы в Следственный комитет", - рассказала Болдинова.

По версии следствия, вечером 28 июля женщина и ее сожитель употребляли спиртное в гостях в поселке Пресновка Оконешниковского района Омской области. Вернувшись домой, отчим ударил кулаком трехлетнего пасынка в живот за то, что мальчик плакал и не хотел заходить домой с улицы. Мать мальчика знала о побоях, но не оказала ребенку помощь, не вызвала врачей и не сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В результате тупой травмы живота и внутренних органов около пяти часов утра мальчик умер. Взрослые при этом пытались представить случившееся как несчастный случай, заявив, что мальчик ударился о качели.

В ходе расследования ранее судимый мужчина признался в преступлении, он заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда, повлекшим гибель мальчика. В отношении должностных лиц органов опеки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Халатность", так как мать мальчика, воспитывающая еще троих детей в возрасте от 2 до 5 лет, состоит на профилактическом учете как неблагополучный родитель.