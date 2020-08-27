В Кузбассе раньше обычного планируют начать отопительный сезон

КЕМЕРОВО, 27 августа. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил главам городов и районов области скорректировать сроки начала отопительного сезона и начать подавать тепло уже в первой половине сентября, чтобы снизить риски распространения сезонных заболеваний в период пандемии коронавируса. Об этом глава региона сообщил в четверг в ходе прямой линии с жителями Кузбасса.

"У нас всегда 15 сентября - начало отопительного сезона. Мы всегда имеем эффект, что с началом отопительного сезона наши дети начинают заболевать, <…> потому что дома не просохли, еще немного холодные они. Поэтому я дал поручение всем главам [муниципалитетов], я разрешаю в этом году начать отопительный сезон раньше, чтобы просушить дома, сделать их теплыми. Это очень важно в условиях эпидемии по ковиду, чтобы не было каких-то дополнительных заболеваний", - сказал Цивилев.

Глава региона пояснил, что главы муниципалитетов совместно с жителями и с учетом погодных условий примут решение о конкретных датах начала отопительного сезона в каждой территории.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Кемеровская область с конца июля еженедельно демонстрирует самый большой прирост зараженных в Сибирском федеральном округе. По информации регионального оперштаба, на 27 августа в Кузбассе зарегистрировано 5 156 случаев заражения коронавирусом, в том числе 96 - за последние сутки, 47 человек умерли, 4 206 выздоровели, остальные находятся под наблюдением медиков.