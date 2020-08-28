Новый проект строительства метро в Красноярске сдадут в Главгосэкспертизу в сентябре

КРАСНОЯРСК, 28 августа. /ТАСС/. Проект строительства метрополитена в Красноярске, разработанный с учетом новых требований Главгосэкспертизы, сдадут на экспертизу до середины сентября этого года. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Красноярского треста инженерно-строительных изысканий" ("КрасноярскТИЗИС", ведет разработку проекта строительства метрополитена) Олег Митволь.

Первоначальный проект строительства метрополитена был сдан в Главгосэкспертизу в декабре прошлого года, но был отдан на доработку.

"Согласно госконтракту, заключенному в сентябре 2019 года с правительством края, мы должны были до 1 декабря 2020 года разработать проект строительства самого метрополитена. Но Главгосэкспертиза заявила о необходимости разработать и предоставить еще два проекта - на подготовительный период (перенос инженерных сетей, демонтаж зданий и зеленых насаждений) и на дальнейшее благоустройство. Мы взяли на себя дополнительные обязательства и рассчитываем предоставить все три проекта, включая основной с учетом рекомендаций Главгосэкспертизы, до середины сентября", - сказал Митволь, добавив, что сроки сдачи также зависят от "слаженности работы краевых и городских властей".

По словам Митволя, исходя из рекомендаций Главгосэкспертизы, будет полностью разработана документация и на второй пусковой комплекс метрополитена (три станции), тогда как ранее она разрабатывалась на первый пусковой комплекс (шесть станций). После того как проект метрополитена будет защищен в Главгосэкспертизе, власти региона смогут претендовать на федеральное финансирование проекта. Первые работы по строительству, по мнению Митволя, могут начаться в конце 2021-го - начале 2022 года.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета был выделен 1 млрд рублей на корректировку проектной документации по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология").