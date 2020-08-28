Штраф в 3 тыс. рублей заплатит организатор фейерверка на Байкале вблизи памятника природы

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Штраф в 3 000 рублей назначили мужчине, устроившему в начале августа фейерверк на байкальском острове Ольхон в Иркутской области вблизи мыса Бурхан, который имеет статус государственного природно-исторического памятника. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Постановление о назначении административного наказания в виде наложения штрафа вынесено в отношении устроителя фейерверка на острове Ольхон вблизи мыса Бурхан. Сам инцидент (вечеринка на берегу) произошел в начале августа и был снят очевидцами на камеру мобильного телефона. Видеозапись попала в интернет и стала поводом для проверки со стороны Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и специалистов ФГБУ "Заповедное Прибайкалье, - говорится в сообщении".

Штраф назначен на основании ст. 8.39 КоАП РФ ("Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях").