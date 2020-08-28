Открытие форума "Армия-2020" в Новосибирске посетили более семи тысяч гостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Более 7 тыс. жителей и гостей Новосибирска посетили открытие Международного военно-технического форума "Армия-2020", стартовавшего накануне на военном аэродроме "Толмачево", говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

"Для посетителей форума было представлено около 100 единиц современной военной техники: вертолеты Ми-8 АМТШ-В, Ми-24П, бронированные автомобили "Тайфун-К" и "Тигр", новейшая машина разминирования и охраны стратегических ракетных комплексов "Листва", противотанковый ракетный комплекс "Конкурс", 120-мм минометный комплекс 2С12 "Сани", модернизированный танк Т-72Б3-М, боевая машина пехоты БМП-2 и другие образцы военной техники", - говорится в сообщении.

Новосибирцы смогли подержать в руках новый автомат Калашникова АК-12 и другое стрелковое оружие, посмотреть в современный оптико-электронный комплекс "Ирония" и ознакомиться с беспилотной авиацией, стоящей на вооружении в соединениях и воинских частях Центрального военного округа.

"Культурную-досуговую часть форума представили Дом офицеров Новосибирского гарнизона с музейной экспозицией "История Российской армии", а также военный ансамбль и творческие коллективы области. На форуме также был организован мобильный пункт отбора по контракту на военную службу и пункт сдачи нормативов ГТО", - отмечается в сообщении.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" в Новосибирске продлится три дня. Торжественная церемония закрытия состоится 29 августа.