В Кемерове самолет "Уральских авиалиний" прервал взлет по технической причине

ЕКАТЕРИНБУРГ/КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетавший из Кемерово в Симферополь, был вынужден прервать взлет по технической причине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу.

"Airbus A320, выполнявший рейс U6537 по маршруту Кемерово - Симферополь, был вынужден прервать взлет. Во время разбега появилась индикация о необходимости прекратить взлет. Командир воздушного судна принял решение о возврате на перрон. Самолет благополучно выполнил торможение и зарулил на стоянку", - сказали в пресс-службе.

В компании добавили, что сейчас проводится расследование, на месте работают технические специалисты для определения неполадки.

Рейс задержан на 12 часов

Вылет самолета, запланированный на утро пятницы, задержан почти на 12 часов. Время вылета переносили дважды, сначала - в связи с поздним прибытием борта в кемеровский аэропорт из-за тумана, затем - по техническим причинам. Пассажиры находятся в аэропорту, сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

"Вылет планировался по расписанию в 07:05 (04:05 мск). Но в связи с метеоусловиями все [прилетающие рейсы] были задержаны. Самолет не вылетел [в Симферополь] по техническим причинам, сейчас самолет на стоянке, пассажиры находятся в аэропорту", - рассказали в справочной.

По данным онлайн-табло кемеровского аэропорта, расчетное время вылета в настоящий момент определено на 19:00 (15:00 мск).

Пассажиров должны обеспечить горячим питанием, сообщила ТАСС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"129 пассажиров рейса Кемерово - Симферополь находятся в стерильной зоне аэропорта, в ближайшее время, по данным авиакомпании, им будет предоставлено горячее питание. Мы контролируем соблюдение их прав", - сказала Горбунова.