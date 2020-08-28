"Норникель" до 2 сентября планирует перекачать всю топливно-водяную смесь с реки Амбарная

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Норникель" планирует завершить не позднее 2 сентября перекачку топливно-водяной смеси с реки Амбарная после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 Норильска . Об этом сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании Сергей Дяченко.

"Мы надеемся, что за оставшийся период августа и 1-2 сентября должны будем закончить эту задачу по перекачке всей водно-топливной смеси с территории реки", - сказал он.

Сепарация топливно-водяной смеси от нефтепродуктов продлится в течение большей части сентября и будет завершена до 1 октября. После этого можно точно сказать, какой объем дизтоплива попал в реку, отметил Дяченко.

"Сепарация, мы надеемся, продлится еще в течение, может быть, двадцати дней сентября. Собираемся до 1 октября завершить эту операцию, и тогда будет понятно, сколько же у нас реально дизельного топлива ушло в реку и было собрано с территории реки", - сказал вице-президент ГМК.

Сейчас компании удалось провести сепарацию порядка 7 тыс. кубометров дизельного топлива, которое пригодно для дальнейшего использования в качестве резерва.

Проверка нефтехранилищ

Аварийный резервуар № 5 был полностью демонтирован, все конструкции убраны с бетонного фундамента, сообщил Дяченко. При этом компания параллельно проверяет все свои резервуарные парки."Норникель" временно вывел из эксплуатации резервуары, которые были построены на свайных основаниях, до получения заключений о состоянии грунта и свай.