"Норникель" до 2 сентября планирует перекачать всю топливно-водяную смесь с реки Амбарная

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Норникель" планирует завершить не позднее 2 сентября перекачку топливно-водяной смеси с реки Амбарная после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 Норильска . Об этом сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании Сергей Дяченко.
"Мы надеемся, что за оставшийся период августа и 1-2 сентября должны будем закончить эту задачу по перекачке всей водно-топливной смеси с территории реки", - сказал он.
Сепарация топливно-водяной смеси от нефтепродуктов продлится в течение большей части сентября и будет завершена до 1 октября. После этого можно точно сказать, какой объем дизтоплива попал в реку, отметил Дяченко.
"Сепарация, мы надеемся, продлится еще в течение, может быть, двадцати дней сентября. Собираемся до 1 октября завершить эту операцию, и тогда будет понятно, сколько же у нас реально дизельного топлива ушло в реку и было собрано с территории реки", - сказал вице-президент ГМК.
Сейчас компании удалось провести сепарацию порядка 7 тыс. кубометров дизельного топлива, которое пригодно для дальнейшего использования в качестве резерва.
Проверка нефтехранилищ
Аварийный резервуар № 5 был полностью демонтирован, все конструкции убраны с бетонного фундамента, сообщил Дяченко. При этом компания параллельно проверяет все свои резервуарные парки."Норникель" временно вывел из эксплуатации резервуары, которые были построены на свайных основаниях, до получения заключений о состоянии грунта и свай.
"Но сами резервуары всегда проходили экспертизу промышленной безопасности в соответствии с законодательством. По всем заключениям резервуары всегда были в соответствии с требованиями", - сообщил первый вице-президент компании.
Кроме того, "Норникель" проверил обвалования (заградительные сооружения для ограничения площади разлива нефтепродуктов - прим. ТАСС) на нефтехранилищах компании в Норильском регионе.
"Большая часть обвалований по высоте соответствует требованиям. Отдельные обвалования подходили под требования предыдущих расчетов, но под более жесткий, динамичный режим [разлива топлива] мы решили сделать дополнительные ремонтные работы, перестройку этих обвалований с тем чтобы предотвратить подобные случаи, когда опорожнение резервуара происходит в очень короткий промежуток времени", - отметил Дяченко.
Система мониторинга вечной мерзлоты на объектах компании будет развернута к концу 2021 года, сказал вице-президент "Норникеля" в беседе с журналистами. Ранее компания сообщала, что система будет внедрена в течение 2021 года.
Об аварии
Авария с одним из топливных резервуаров дочерней компании "Норникеля" - НТЭК - произошла в конце мая 2020 года. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тыс. т дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан. В районе был введен режим ЧС, очистные работы продолжаются до сих пор.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в сумму порядка 148 млрд рублей и направил компании требование о добровольной компенсации причиненного вреда. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки. В то же время компания заложила в резерв сопоставимую сумму.