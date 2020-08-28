На юге Байкала в Иркутской области закрыли турмаршруты из-за угрозы схода селей

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Угроза схода селей возникла из-за обильных дождей в Слюдянском районе на южном побережье озера Байкал в Иркутской области. Власти решили до 1 сентября приостановить туристические поездки в этом направлении, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям принято еще одно решение: до 1 сентября закрыть туристические маршруты в Слюдянском районе. Там прошли обильные осадки, близкие к критическому уровню. <…> Население и туристов необходимо оповещать, поскольку остается опасность схода селевых потоков", - говорится в сообщении.

Из-за дождей поднялся уровень воды в реках Снежная и Солзан. Сильные дожди ожидаются по южному Прибайкалью также 30 и 31 августа, вода в реках продолжит прибывать, но превышения критических отметок не прогнозируется.

Через Слюдянский район проходят маршруты на озеро Байкал. Также одним из популярных среди туристов направлений является пик Черского - одна из вершин хребта Хамар-Дабан.

Кроме того, в Слюдянском районе расположены карты-накопители, в которых хранится более 6,5 млн тонн опасных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В случае схода селевых потоков есть риск их попадания в Байкал. Чтобы минимизировать эту угрозу, в 2019-2020 годах русла рек очистили от наносов, а в ближайшие два-три года планируется построить капитальные селезащитные сооружения.