Движение по железной дороге у Байкала в Иркутской области приостановили из-за камнепада

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Движение поездов по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) в Иркутской области временно приостановлено из-за камнепада, который произошел в пятницу. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.

"Движение поездов по Кругобайкальской железной дороге временно приостановлено по причине камнепада, который произошел 28 августа 2020 года на 143 км участка КБЖД Култук - Шарыжалгай. Пригородный поезд № 6716 сообщением Порт Байкал - Слюдянка будет возвращен в пункт отправления, пассажиры отправлены водным видом транспорта до поселка Листвянка и далее в Иркутск. Пригородный поезд № 6201 сообщением Слюдянка - Порт Байкал отменен", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте мобилизована спецтехника для восстановления железнодорожного пути. Движение поездов возобновят после того, как специалисты убедятся, что это безопасно.

Как сообщал ТАСС, в Слюдянском районе Иркутской области, через который проходит Кругобайкальская железная дорога, возникла угроза схода селей в связи с сильными дождями. Власти региона решили до 1 сентября приостановить туристические поездки в этом направлении.

Кругобайкальская железная дорога длиной 94 км проходит вдоль южной оконечности Байкала. Изначально она была частью Транссибирской магистрали, сейчас используется как экскурсионный объект, по ней ходят туристические поезда, также курсируют электрички. Дорога является памятником инженерного искусства, включающего в себя 453 моста и виадука, 39 тоннелей, 16 галерей, 229 подпорных стенок.