В Приангарье планируют ввести единовременные выплаты при рождении первого ребенка

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Единовременные выплаты в размере 24260 рублей при рождении первого ребенка планируется ввести в Иркутской области с 1 января 2021 года. Получить их смогут семьи, у которых среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, сообщила в пятницу пресс-служба Законодательного собрания региона.

"Проектом закона, внесенным депутатами <…>, предлагается с 1 января 2021 года единовременно выплачивать семьям, в которых появился первый ребенок, 24260 рублей [двукратная величина прожиточного минимума]. Право на получение выплаты будут иметь семьи, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения", - говорится в сообщении.

Законопроект о выплатах планируется принять на одной из ближайших сессий Заксобрания. В заключении Контрольно-счетной палаты Иркутской области на проект закона говорится, что в 2021 году на выплаты потребуется ориентировочно 155 млн рублей. Деньги будут выделяться из областного бюджета.