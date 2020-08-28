В Иркутской области на федеральной трассе "Байкал" открыли обход опасного серпантина

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Участок федеральной трассы Р-258 "Байкал", построенный в обход опасного горного серпантина, открыли в пятницу в Иркутской области. На строительство 10 км дороги из федерального бюджета было выделено около 2,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона.

"Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников принял участие в торжественной церемонии открытия движения на автомобильной дороге Р-258 "Байкал", построенной в обход аварийно-опасного серпантина. <…> В завершении церемонии состоялось торжественное открытие дорожного знака, разрешающего движение по трассе. Первыми по новому участку проехали дорожно-строительная техника и дальнобойщики", - говорится в сообщении.

Строительство 10-километрового участка велось с 2018 года. Он проходит по Шелеховскому району Иркутской области и обеспечивает транспортные связи между населенными пунктами Приангарья, Республики Бурятия, а также транзитные связи Восточной Сибири и Дальнего Востока. Пропускная способность нового участка составляет 8 тыс. автомобилей в сутки. Он повысит безопасность движения, сократит время в пути и снизит себестоимость доставки грузов.

Федеральная трасса Р-258 "Байкал" протяженностью около 1,1 тыс. км проходит по территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Является продолжением на восток федеральной трассы Р-255 "Сибирь".