Росздравнадзор проверит омскую больницу, не сообщившую родственникам о смерти пенсионерки

ТАСС, 28 августа. Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи пожилой жительнице Омска в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) № 2, которая не сообщила родственникам о смерти женщины. Об этом сообщается на сайте организации в пятницу.

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Омской области проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи пожилой женщине в БСМП Омска, о смерти которой не сообщили родственникам", - говорится в сообщении.

По словам главного врача омской БСМП № 2 Олега Попова, на момент поступления пациентки в стационар она значилась как одинокая. "Позже родственники общались с врачами и оставляли номер телефона, по которому можно было бы с ними связаться. Сейчас установлены сотрудники, допустившие нарушение в заполнении данных пациентки и не предпринявшие мер к извещению родных", - цитирует пресс-служба Минздрава главврача.

Попов отметил, что больница возьмет на себя все расходы на перезахоронение женщины рядом с уже умершим супругом, а также оплатит перелет внучке, которая проживает в Калининграде, чтобы она могла попрощаться с бабушкой.

Ранее в соцсети появилось обращение внучки пациентки, которая рассказала о том, что больница не давала им информацию о состоянии бабушки, а потом в конце августа сообщила, что пожилая женщина умерла еще 31 июля и уже похоронена как одинокий человек.