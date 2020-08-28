В Иркутской области до 13 сентября продлили обязательный масочный режим

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Обязательный масочный режим продлили до 13 сентября в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального правительства в пятницу.

"Масочный режим в связи с угрозой распространения новой коронавируской инфекции в Иркутской области продлен по 13 сентября текущего года. На этот же срок остается в силе рекомендация для граждан 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции. Также сохраняются выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам данной возрастной категории за счет средств Фонда социального страхования", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в Иркутской области подтверждено 16 660 случаев заражения. Прирост за сутки составил 77 человек. За время пандемии 14 357 человек в регионе выздоровели, 187 умерли.

С 14 мая в Приангарье начали снимать ограничения. Была разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, фитнес-центров, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м, а также гостиниц, туристических баз и летних кафе. С 1 августа власти разрешили открыться заведениям общепита, кинотеатрам и бассейнам. Они должны соблюдать все меры безопасности, в том числе следовать требованию о наполняемости помещений не более чем на 50%.