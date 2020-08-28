Очаги птичьего гриппа зарегистрировали еще в двух районах Омской области

ОМСК, 28 августа. /ТАСС/. Два очага птичьего гриппа зарегистрированы в Черлакском и Омском районах Омской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Минсельхоза. Ранее это заболевание было зафиксировано в 14 поселениях 10 районов региона

"По состоянию на сегодняшний день вирус гриппа птиц обнаружен в 12 районах (Крутинском, Полтавском, Тюкалинском, Большереченском, Кормиловском, Саргатском, Нижнеомском, Муромцевском, Калачинском, Горьковском, Черлакском, Омском районах), 16 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В Минсельхозе подчеркнули, что домашняя птица заболевает при контакте с дикой водоплавающей птицей в водоемах. Поэтому за нарушение безвыгульного режима, который предусмотрен ветеринарными правилами, владельцы птиц будут оштрафованы Россельхознадзором.

Первый очаг птичьего гриппа был выявлен в Омской области 12 августа в Полтавском районе. Позднее вспышки этого заболевания были зафиксированы в Крутинском, Нижнеомском, Тюкалинском и Большереченском районах. Вся птица в хозяйствах в поселениях, где были случаи заражения птичьи гриппом, отчуждается и уничтожается.

Грипп птиц - остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.