В ДТП в Новосибирской области пострадали пять человек

ТАСС, 29 августа. Два автомобиля столкнулись на трассе "Северный обход" в Новосибирской области. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

"По предварительной информации, 29 августа около 15:30 (11:30 мск) водитель автомобиля Lada Granta двигался по "Северному обходу" <…>. При обгоне грузового транспортного средства, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате ДТП пострадали: водитель и пассажирка Lada, а также двое детей 7 и 10 лет, они находились на заднем сиденье. Водитель Chevrolet также обратилась за медицинской помощью", - сказал представитель ведомства.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.