Минприроды Алтайского края проверит информацию о загрязнении озера

ТАСС, 30 августа. Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края изучит информацию о загрязнении на озере Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

"Он [министр природных ресурсов края Владимир Попрядухин] дал задание экологическому инспектору. Тот выехал на место, чтобы там разобраться", - сказал собеседник агентства.

На озере есть месторождения лечебных грязей - Лебяжье и Горько-Перешеечное, которые используются при лечении заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, системы пищеварения.

В воскресенье в Telegram-канале Barnaul 22 появилась информация, что местные жители и отдыхающие жалуются на стойкий химический запах, берега и вода покрыты налетом и пеной, кроме того, в озере гибнет рыба.