В Новосибирской области сократилось число школ с дистанционной формой обучения

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Число школ Новосибирской области, в которых с 1 сентября будет сохранен смешанный режим обучения, уменьшилось с 121 до 83, сообщил в понедельник на оперативном совещании правительства министр образования региона Сергей Федорчук.

"Могу сказать, что количество школ на смешанной форме обучения в целом сократилось, на пятницу оно было 83 (ранее таких школ было 121 - прим. ТАСС). И у нас еще надежда на то, что примерно на десяток мы уменьшимся за выходные дни и сегодняшний день, то есть, таких общеобразовательных организаций будет меньше", - сказал Федорчук.

Как пояснил ТАСС министр, уменьшение количества школ со смешанной формой обучения связанно с организационной работой, проведенной руководством образовательным организаций. "[Они] уточнили расписание и распределили [детей] по классам", - сказал собеседник агентства.

В начале августа новосибирским Минобразования было предложено частично оставить дистанционную форму обучения в школах региона из-за почти двукратного превышения плановой наполняемости. Как сообщал министр образования области Сергей Федорчук, в них будет организована смешанная форма обучения, при которой чередуются дистанционный и очный форматы уроков. Также начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев ранее сообщал, что руководители образовательных учреждений города будут самостоятельно выбирать формат обучения для школьников, исходя из требований Роспотребнадзора и количества мест в классах.

Федорчук также отметил, что с 1 сентября властями будет организован непрерывный мониторинг образовательного процесса в школах со смешанным обучением.