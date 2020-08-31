В Новосибирской области на фоне потерь от засухи выросла цена на пшеницу

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Цена на пшеницу нового урожая выросла в Новосибирской области, сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

"С текущей недели у нас началась реализация зерна урожая текущего года. Средняя цена реализации - пшеница третий класс 12 тыс. 298 рублей за тонну, четвертый - 11 тыс. 450 рублей за тонну. Цена реализации существенно выше 2019 года и формирует привлекательный уровень рентабельности зернового хозяйства", - сказал Лещенко.

Рост произошел на фоне потерь от засухи, поразившей больше половины районов области.

С начала мая сразу в нескольких районах Новосибирской области наблюдается засуха. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе области, где власти муниципалитетов вынуждены были ввести режим ЧС из-за массовой гибели посевов. В начале августа Лещенко оценил экономические потери от засухи в более чем 5 млрд рублей. Площадь посевов, пострадавших в результате почвенной засухи в Новосибирской области, оценивается в 730 тыс. га, что составляет около 33% от общего объема засеянных площадей.