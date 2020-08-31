Алтайские власти назвали причину обмеления озера, где гибнет рыба

БАРНАУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Гидрологическая обстановка стала причиной загрязнения озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе Алтайского края - озеро обмелело из-за сильной жары, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Неблагоприятная экологическая ситуация на озере Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе возникла из-за гидрологической обстановки этого лета. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве края министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин, из-за обмеления озера разложились водоросли, что привело к выделению вредных веществ и запаха. Это стало причиной гибели молоди рыбы", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что решение о том, какие действия необходимо предпринять для спасения озера, будет принято позднее.

30 августа в телеграм-канале Barnaul 22 появилась информация о том, что местные жители и отдыхающие жалуются на стойкий химический запах на озере, ее берега и вода покрыты налетом и пеной, кроме того, в озере гибнет рыба. Министр природных ресурсов края Владимир Попрядухин дал задание экологическому инспектору разобраться в ситуации на месте.

На озере Горькое-Перешеечное есть месторождения лечебных грязей - Лебяжье и Горько-Перешеечное, которые используются при лечении заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, системы пищеварения.