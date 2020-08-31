В МЧС назвали причину пожара в поселке старообрядцев в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Пожар в жилом доме в поселке Сандакчес в Туруханском районе Красноярского края, в котором погибла мать и двое детей, произошел из-за неосторожности при курении. Об этом в понедельник говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Поселок Сандакчес основан в середине прошлого века, в его окрестностях находится духовный центр старообрядцев-беспоповцев - Дубчесские скиты, а в самом поселке проживают староверы. Всего население составляет около 400 человек.

"Из-за неосторожности при курении погибла женщина и двое ее детей. Пожар произошел в поселке Сандакчес. Пожарной части в этом населенном пункте нет, как и дорожного сообщения с ним. Поэтому возгорание ликвидировали силами местных жителей", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, из-за пожара в жилом доме погибла женщина и двое ее детей - 10 и 5 лет. По факту гибели трех человек возбуждено уголовное дело.