Мурашко заявил, что Иркутская область своевременно и хорошо среагировала на пандемию

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Быстрое реагирование на пандемию новой коронавирусной инфекции, в том числе своевременное перепрофилирование медучреждений, позволило Иркутской области минимизировать последствия от распространения заболевания. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочего визита в Иркутск.

"Для каждого региона это был очень серьезный вызов. Регион своевременно переоснастил медицинские организации. В частности, никогда в требованиях ни к инфекционным больницам, ни к тем организациям, которые являются двойного назначения, не было требований по укомплектованию 70% коек кислородом, у нас не было в лицензионных требованиях компьютерных томографов. За последние пять месяцев 12 компьютерных томографов, с учетом средств федерального уровня, регионального уровня были поставлены, и это позволило фактически обеспечить соблюдение технологий и ведение, минимизировать риски и улучшить исходы, улучшить выявление [инфекции]", - сказал министр.

По словам Мурашко, также хорошо развиваются лабораторные комплексы, в частности, были созданы мощные автоматизированные лаборатории.

"Медицинский персонал стоит просто поблагодарить и каждому из них сказать слова благодарности за работу в этот сложный период. Есть специалисты-реаниматологи, которые четыре месяца фактически работали в красных зонах, и это заслуживает уважения и слов признания", - добавил он.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения нового коронавируса, в Иркутской области подтверждено 16 886 случаев заражения. 14 606 человек выздоровели, 187 умерли.