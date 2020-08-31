В Новосибирской области усилили ветеринарный контроль для снижения рисков птичьего гриппа

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Новосибирское министерство сельского хозяйства усилило меры по ввозу и ветеринарному контролю на птицеводческих предприятиях региона в связи со вспышкой птичьего гриппа, зафиксированной на территории соседней Омской области. Об сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

Первый очаг птичьего гриппа был выявлен в Омской области 12 августа в Полтавском районе. В настоящий момент очаги этого заболевания зафиксированы в 16 населенных пунктах 12 районов Омской области. Вся птица в хозяйствах в поселениях, где были случаи заражения птичьи гриппом, отчуждается и уничтожается.

"Все необходимые меры предпринимаются. Мы усилили мероприятия по ввозу, по ветеринарному контролю за перемещением продукции", - сказал Лещенко, отметив, что в Новосибирской области в отличие от соседнего региона все поголовье птиц прошло вакцинацию от птичьего гриппа.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления ветеринарии региона, усиление мер подразумевает создание системы биобезопасности на птицеводческих предприятиях. "Это охрана, инфекционные барьеры, контроль входящих и выходящих на территорию. Дополнительно будут привлечены, конечно же, люди, еще раз пошагово будут даны конкретные рекомендации собственникам предприятий, которые должны будут по типу учений провести отладку производственного контроля", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в регионе также необходимо усилить работу с охотниками, которые часто скармливают отходы от разделанной дичи домашним животным.

Грипп птиц - остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.