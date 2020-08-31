Мурашко: Иркутская облбольница должна стать центром по организации работы с пациентами

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Иркутская областная клиническая больница должна стать региональным блоком организационно-методической работы по отбору пациентов и мониторингу больных, находящихся на диспансерном наблюдении. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочего визита в Иркутск.

"Из тех рекомендаций, которые мы видим на сегодняшний день, это во-первых - областная больница должна стать не только центром принятия наиболее тяжелых пациентов, но и огромным блоком организационно-методической работы по отбору пациентов, по мониторингу пациентов на диспансерном наблюдении, <...> чтобы своевременно принимать решения о плановой помощи, не доводя до экстренных состояний и утяжеления, тем самым улучшая показатели здравоохранения. Это направление требует кардинальной доработки. И мы видим, что ресурс здесь для этого существует", - сказал Мурашко.

Министр добавил, что Иркутская область является пилотным регионом по внедрению системы менеджмента качества медицинских организаций. Также Михаил Мурашко рекомендовал обратить внимание на обучение медицинского персонала непосредственно на рабочем месте. Такой принцип выстроит "бесшовную технологию ведения пациента", когда весь регион будет работать на единых принципах с учетом клинических рекомендаций порядка оказания медицинской помощи.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил журналистам, что власти региона намерены подать заявки на софинансирование из бюджета РФ в качестве пилотных проектов строительства инфекционных корпусов.

"Мы понимаем, что нам нужно построить инфекционный корпус в областной инфекционной больнице, потому что там мамы с детьми диагностику проходят только с выходом на улицу. Мы должны понимать, что сегодня все это должно быть в одном корпусе. Мы понимаем, что нам нужно инфекционный корпус построить в Ангарске на 120 мест. Я вчера был в поселке Куйтун, там тоже не очень хорошая ситуация. Мы будем заявляться на все пилотные проекты, которые Минздрав России будет рассматривать", - сказал Кобзев.

Он добавил, что правительство Иркутской области будет софинансировать все проекты, поддержанные из федерального центра. Также Кобзев отметил, что в регионе необходимо провести модернизацию первичного звена здравоохранения.

О больнице

Иркутская областная клиническая больница - одно из ведущих лечебно-профилактических учреждений Приангарья. Больница является клинической базой кафедр Иркутского государственного медицинского университета и Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования. В лечебном учреждении работают 8 докторов и 68 кандидатов медицинских наук, более 650 врачей и 1150 средних медицинских работников.