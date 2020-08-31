И.о. мэра Норильска вынесли предостережение за недостаточную защиту жилищных прав граждан

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. И. о. главы Норильска Николаю Тимофееву вынесено предостережение за недостаточность мер по защите жилищных прав горожан, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

По данным ведомства, в Норильске 859 многоквартирных домов, в 853 из которых расположены муниципальные жилые помещения. Основной жилфонд города возведен с 1947 по 1996 годы, с 2002 года строительство многоквартирных домов не ведется. Несмотря на то, что нормативный срок службы большей части многоквартирных домов города с учетом климатических условий составляет 25-30 лет, лишь пять домов в городе признаны аварийными и подлежащими сносу.

"В целях недопущения нарушения жилищных прав граждан прокурор края Роман Тютюник публично объявил предостережение исполняющему полномочия главы г. Норильска, предупредив его, что в случае неисполнения требований жилищного законодательства он будет привлечен к установленной законом ответственности", - сообщила пресс-служба.

Ранее прокуратурой Норильска устанавливались факты ненадлежащей работы межведомственной комиссии администрации города по признанию многоквартирных домов аварийными.

Норильск - один из самых северных городов мира с населением 180 тыс. человек, из которых 26% - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в периоды 1940-1950-х и 1960-1990 годов. Проект реновации жилья в Норильске оценивался в 84,9 млрд рублей.