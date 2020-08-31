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Паводок в Иркутской области

Военные помогут снести аварийные здания в пострадавшем от наводнения Тулуне

Взамен этих объектов уже построены или достраиваются современные здания и сооружения

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил оказать помощь в сносе аварийной инфраструктуры, пострадавшей в 2019 году от наводнения в Тулуне, по обращению врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Об этом в понедельник сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"После масштабного наводнения в июне 2019 года по решению президента РФ Владимира Путина реализуется масштабная программа восстановления экономической, транспортной и социальной инфраструктуры в регионе", - сказал Мизинцев.

По словам генерала, "в ходе данных работ остается большое количество объектов аварийной инфраструктуры, взамен которой уже построены или достраиваются современные здания и сооружения". "Руководство Иркутской области обратилось в Минобороны России об оказании помощи по сносу таких объектов. Поэтому министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу принято решение, и для оказания помощи сформирован и направлен в регион сводный отряд военнослужащих и техника", - сообщил он.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской областиКобзев, Игорь Иванович
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