МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" развернет систему "Умный город" в Усолье-Сибирском Иркутской области, где закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия. Проект станет частью программы социально-экономического развития во время рекультивации промышленной территории города в составе федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", сообщается в распространенном в понедельник пресс-релизе "Русатом Инфраструктурные решения".

В Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек, на промышленной площадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза, корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Президент России Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. Правительство РФ выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году.

"По поручению резидента РФ Владимира Путина госкорпорация "Росатом" реализует комплексную программу по приведению в безопасное состояние и развитию Усолье-Сибирского. "Умный город" станет площадкой для организации постоянного диалога между властью, бизнесом и жителями, позволит повысить скорость предоставления муниципальных услуг. В тестовом режиме платформа начнет работать в сентябре. Проект будет развиваться за счет наращивания новых модулей с учетом потребностей администраций и запросов жителей", - сообщается в релизе.

Отмечается, что Росатом запускает комплексный план, который включает не только решение экологических проблем, но и вопросы социально-экономического развития, расширения возможностей для жителей и бизнеса. Система позволит собирать всех участников для диалога.

Как отмечает глава Иркутской области Игорь Кобзев, будет разработан комплексный проект по рекультивации промплощадки "Усольехимпрома" и близких к нему территорий, подвергшихся загрязнению. Это поможет ликвидировать накопленный экологический ущерб, а также поспособствует социально-экономическому развитию региона. В городе уже открыта общественная приемная для желающих узнать больше о проекте. Единым исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в г. Усолье-Сибирское распоряжением правительства РФ определено предприятие Росатома - ФГУП "Федеральный экологический оператор".