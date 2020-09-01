Власти Иркутской области обяжут предприятия компенсировать наносимый водным объектам ущерб

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют усилить в регионе практику компенсации ущерба, который промышленные предприятия причиняют водным биоресурсам. Это может быть финансирование компаниями мероприятий по воспроизводству рыбы или строительство ими рыбоводных заводов, сообщил во вторник ТАСС исполняющий обязанности министра сельского хозяйства области Илья Сумароков.

"Раньше даже был небольшой завод возле Иркутской ГЭС. Всегда энергетики раньше обязаны были заниматься этой работой, они строили [рыбоводные] заводы за счет собственных средств, восстанавливали утраченные биоресурсы. К сожалению, сегодня эта работа сошла на нет. Мы пытаемся возобновить ее, в том числе обязав энергетиков либо строить [рыбоводные] заводы, либо финансировать мероприятия по выпуску [мальков]", - сказал Сумароков.

В пресс-службе Росрыболовства ТАСС сообщили, что в данный момент поставлена задача по взысканию ущерба, который ранее не был компенсирован пользователями водных объектов. В том числе рассматривается возможность строительства на частные инвестиции рыбоводного завода, если власти Приангарья найдут для него подходящее место и подготовят качественное биологическое обоснование.

"В Иркутской области сильно развито промышленное производство, и этот фактор оказывает большое воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания. Одновременно с этим воспроизводственных мощностей катастрофически не хватает. Мы поддерживаем идею строительства новых мощностей, но для этого необходимо хорошее обоснование, чтобы эти мощности в результате давали конкретный эффект", - сказал собеседник агентства.

При этом в Росрыболовстве не поддерживают предложение властей региона о восстановлении на деньги бюджета рыбоводного завода на реке Сарма в Ольхонском районе. Он работал в 1960-х годах и выращивал молодь ценных видов рыб - сига, хариуса, омуля. Потом предприятие закрылось. Приангарье в 2018 году предлагало включить восстановление завода в федеральный проект "Сохранение озера Байкал".

"Проект был заложен еще в советское время. Мы подняли все исходные материалы, изучили практику попытки его повторного запуска, в результате оказалось, что существует проблема, связанная с водообеспечением. Помимо этого, были допущены серьезные просчеты при подготовке рыболовно-биологического обоснования инженерного проекта. С учетом этих факторов мы считаем, что данное предприятие не сможет быть эффективным, тратить федеральные или региональные деньги на заранее обреченное мероприятие считаем неправильным", - пояснили ТАСС в Росрыболовстве.

Поддержка рыбоводства

По словам Сумарокова, в Иркутской области необходимо наращивать объемы производства рыбы. В регионе лишь 3% рыбы является произведенной промышленным способом, 97% - это рыба, выловленная в водоемах. С целью развития аквакультуры власти региона оказывают рыбохозяйственным предприятиям поддержку в приобретении кормов и мальков. Рассматривается возможность субсидирования затрат на приобретение техники в лизинг.

"Мы сегодня компенсируем такие затраты, но только сельхозтоваропроизводителям, а для аквакультуры нет. И мы готовы расширить перечень направлений субсидирования", - пояснил и.о. министра.

Также власти закажут ученым работу по оценке текущего состояния и потенциала водоемов Иркутской области. Полученные данные позволят разработать меры по развитию аквакультуры. "Мы уже определились, есть ряд исполнителей, есть наука, подведомственная Росрыболовству, есть региональные институты, которые вполне могли бы стать исполнителем работ по паспортизации водных объектов. Нам нужна вся аналитика: из чего сегодня состоит рыбохозяйственный комплекс Иркутской области, каковы потенциальные запасы, какие технологии аквакультуры применяются на каждом водном объекте", - сказал собеседник агентства.

Сейчас власти обсуждают с учеными вопросы подготовки технического задания на проведение работ, сроки ее выполнения.

К 2022 году в городе Ангарске должен открыться первый в Иркутской области завод по производству кормов для рыбы. "В этом году в рамках предоставления грантов на развитие материально-технической базы кооперативов был создан кооператив по переработке рыбы, который выиграл грант в 30 млн рублей. В Ангарском городском округе [на грант] будет создан завод по производству кормов для рыбы. У нас нет еще такого завода в области, это будет первый", - сказал Сумароков.

По его словам, завод будет производить порядка 10-15 тыс. тонн кормов в год. Продукция будет поставляться на предприятия, которые занимаются рыборазведением. Сейчас они закупают корма за рубежом.

Рыбоводные заводы

В настоящее время в Иркутской области работают два рыбоводных завода - Бельский и Бурдугузский, которые занимаются выращиванием и выпуском в водоемы, в том числе озеро Байкал, мальков таких ценных видов рыб, как осетр, хариус, омуль. Заводы находятся в частной собственности. В регионе также есть компании, которые выращивают товарную рыбу, в частности карпа и форель. Всего насчитывается 14 рыбных хозяйств.