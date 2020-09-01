В Новосибирской области создали интерактивную карту пунктов тестирования на коронавирус

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области разработали и запустили интерактивную карту лабораторий, в которых можно пройти тестирование на коронавирус, сообщили во вторник в пресс-службе правительства. Сейчас на карте отмечены более 200 лабораторий, где можно сдать тест.

"Интерактивная карта пунктов тестирования на COVID-19 начала работать в Новосибирской области, ресурс разработан при поддержке правительства региона. Карта запущена на официальном портале по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области", - говорится в сообщении.

На интерактивной карте отображены более 200 лабораторий в Новосибирске, где можно сдать тест на коронавирус. По каждой лаборатории указана информация о местоположении, контактах, времени работы, а также стоимости и сроках готовности анализа. Сами лаборатории отмечены на карте разными цветами в зависимости от метода тестирования, который проводят в пунктах. Карта будет дополняться новыми адресами пунктов тестирования.

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ, с середины июля гражданам, прибывающим в Россию из зарубежных стран, необходимо в течение трех дней передавать в Роспотребнадзор через портал Госуслуг документ с результатами тестирования на коронавирус методом ПЦР (полимеразной цепной реакцией).

В Новосибирской области за все время пандемии заразились коронавирусной инфекцией 11 456 человек, умер 361 человек. Более 10 тысяч человек выздоровели.