В Кемерове открыли филиал Московской государственной академии хореографии

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Филиал Московской государственной академии хореографии (МГАХ), который войдет в состав строящегося в Кузбассе по поручению Владимира Путина кластера искусств, открыли в Кемерове. В первый год обучения занятия будут вестись на базе Кемеровского государственного института культуры, когда филиал переедет в собственное здание, он сможет принимать учеников со всей страны, сообщила журналистам заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова во время визита в регион.

"Сегодня историческое событие - открывается филиал Московской академии хореографии, мы набрали первых наших первоклассников, надеемся, что у них будет большое творческое будущее. <…> Сегодня, ввиду того, что еще только строятся здания наших образовательных комплексов и здание общежития, мы можем обучать только детей, которые живут непосредственно в Кемерове либо в близлежащих городах, но впереди у нас большая перспектива, я уверена, здесь будут учиться детки не только с Кемеровской области, не только с Сибири, но и, наверное, шире - со всей страны", - сказала Ярилова.

К зачислению в филиал академии уже рекомендованы 24 ребенка в возрасте от семи лет, Ярилова поздравила их с 1 сентября. Из-за пандемии коронавируса приемная кампания в кемеровский филиал МГАХ продлена до 5 сентября, набор учеников еще идет, занятия планируется начать с 15 сентября.

"В этом году мы набираем обучающихся на две образовательные программы, одна из них - это программа дополнительного предпрофессионального образования "Искусство балета", вторая - общеобразовательная общеразвивающая программа "Основы хореографического искусства", они предполагают обучение детей от 7 до 10 лет. По контрольным цифрам приема у нас должно обучаться 54 человека, продолжается прием абитуриентов. Здесь детей будут готовить именно к профессиональному вхождению в хореографическое искусство, чтобы в будущем они стали артистами балета - это особенность и отличие от обычных школ искусств", - рассказала ТАСС директор филиала МГАХ в Кемерове Инга Пузырева.

Филиал МГАХ в Кузбассе войдет в состав Сибирского кластера искусств, который создается в Кемерове. Он будет состоять из культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов, которые разместятся на разных площадках в Ленинском и Центральном районах Кемерова. В образовательный комплекс также войдут филиалы Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), Центральной музыкальной школы (ЦМШ), интернат для учащихся, общеобразовательная школа и 16-этажный жилой дом для педагогов и работников комплекса. Строительство объектов планируется завершить в 2021 году. До этого времени обучение будет организовано на площадках других учреждений культуры Кузбасса. После открытия основных зданий число учеников и студентов будет увеличено.

Новые культурно-образовательные и музейные комплексы по поручению президента РФ Владимира Путина должны быть построены во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года.