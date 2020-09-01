Суд в Красноярске отправил на обследование подростка, состоявшего в группах о нападениях

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Суд Октябрьского района Красноярска отправил на принудительное психиатрическое обследование девочку-подростка, обсуждавшей в социальных сетях тематику массовых нападений в школах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Как сообщал ранее источник ТАСС в правоохранительных органах, сотрудники силовых структур выявили в Красноярском крае группу подростков, которые, по сведениям оперативников, обсуждали в социальных сетях тематику массовых нападений в школах и могли готовить какие-либо акции в учебных учреждениях.

"Удовлетворили требование главного врача краевого психоневрологического диспансера № 1 о помещении в недобровольном порядке для обследования в связи с деструктивным поведением, которое обусловлено ее непосредственной опасностью для себя и окружающих", - сообщили ТАСС в суде.

Как уточнил ТАСС адвокат подростка Владимир Васин, сторона защиты намерена обжаловать решение суда. Он также отметил, что суд отправил подростка на принудительное обследование без указания срока обследования. По словам Васина, мама девочки отозвала свое добровольное согласие на помещение ребенка на обследование.

По данным источника ТАСС, сотрудники правоохранительных органов давно наблюдали за этой группой. По его сведениям, подростки не только обсуждали темы массовых нападений, но и собирали информацию, в частности, об изготовлении "коктейля Молотова". Всего на обследование было отправлено девять детей, трое в настоящий момент уже отпущено.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов.