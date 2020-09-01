В Тулуне открылась новая школа, построенная взамен пострадавших от паводка

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Школа на 1 тыс. 275 мест, построенная по программе восстановления районов Иркутской области после паводков 2019 года, открылась во вторник в городе Тулуне. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Школа "Новая эра" в Тулуне, построенная "Роснефтью", приняла первых учеников. <…> Здание "Новой эры" построено на возвышенности, на скальном грунте, что исключает угрозу подтопления. Его площадь составляет 23 тыс. кв. м и рассчитано на 1 тыс. 275 учащихся", - говорится в сообщении.

В новой школе есть два бассейна, лингафонный кабинет и кабинет робототехники. Помещения для уроков химии, биологии, физики оборудованы лабораторными комплексами. Классы оснащены цифровыми интерактивными досками. Организован медицинский многофункциональный блок, установлены лифты и пандусы.

"Роснефть" приобрела оборудование для внеурочной деятельности и укомплектовала библиотечный фонд, состоящий из 37 тыс. книг и учебников, а также электронных пособий, дидактических и методических материалов. Школа подключена к высокоскоростному интернету. Организованы студии телевидения, дизайна, музей. Как сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, 1 сентября в новую школу пошли около 1,1 тыс. учеников, в том числе 136 первоклассников.

Школа, получившая название "Новая эра", построена в Тулуне взамен пострадавших от наводнения школ №6 и №20. Ее расположили в микрорайоне Угольщиков, где строят многоквартирные дома. Еще одну школу на 1 тыс. 275 мест строят в Тулуне в поселке Березовая Роща.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.