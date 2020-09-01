Полиция в Кемерове проводит проверку по факту массовой драки подростков

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Кузбассе проводят проверку по факту драки, которая произошла в День знаний между подростками в одном из дворов в центре Кемерова и была снята на видео очевидцами, об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Видеозапись конфликта распространили местные СМИ. На кадрах видно, как группа из более чем десяти подростков в пиджаках, рубашках и с рюкзаками собрались во дворе жилого дома и конфликтуют. Один из подростков упал на землю.

"В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, изучают появившуюся в СМИ видеозапись, устанавливают всех участников инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - рассказали в пресс-службе.

В региональном главке МВД также добавили, что официальных обращений в полицию по факту данной драки пока не поступало.