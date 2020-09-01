Кассационный суд отклонил жалобу экс-начальника ГУ ФСИН Кузбасса на приговор за взятку

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывшего начальника ГУ ФСИН по Кемеровской области Константина Антонкина, который летом прошлого года был осужден на 8,5 года лишения свободы за взятку и злоупотребление полномочиями. Приговор оставлен без изменений, сообщается во вторник на сайте суда.

"В своих кассационных жалобах Антонкин К. Г. и его защитники просили отменить ранее вынесенные по делу судебные решения и постановить оправдательный приговор. Заинтересованные лица в своих кассационных жалобах оспаривали законность указанных судебных решений в части конфискации имущества. Рассмотрев кассационные жалобы, судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для их удовлетворения, приговор и апелляционное определение оставлены без изменения", - говорится в сообщении.

Судом и следствием установлено, что Антонкин, находясь в должности начальника ГУ ФСИН по Кемеровской области, в 2012-2013 годах незаконно заключил госконтракт на разработку документации для строительства нового следственного изолятора в Кузбассе. После этого он склонил руководство строительной организации к заключению договора субподряда на разработку этой документации с другой компанией. В дальнейшем осужденный получил от субподрядчика взятку в 10 млн рублей. В результате условия госконтракта остались невыполненными, также были незаконно потрачены бюджетные средства в размере 44 млн рублей.

Рудничный районный суд в июле 2019 года признал Антонкина виновным по предъявленному обвинению, после чего экс-начальник подал апелляцию на решение суда первой инстанции в Кемеровский областной суд, но суд его апелляцию отклонил.