Суд Саяногорска оставил в силе решение о лишении водительских прав мэра

ТАСС, 1 сентября. Саяногорский городской суд в Хакасии оставил в силе решение мирового суда, который ранее лишил на 1,5 года водительских прав мэра города Михаила Валова за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

24 июля мировой суд лишил водительских прав Валова на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей. "Суд оставил в силе решение от 24 июля о лишении водительских прав и штрафе в 30 тысяч рублей за управление транспортным средством в нетрезвом виде", - сказал представитель суда.

Валов был задержан сотрудниками полиции в начале июля. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови. Сам Валов подтверждал ТАСС, что в ночь на 8 июля его автомобиль действительно остановили сотрудники ДПС, предложив пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. По словам мэра, он ежедневно принимал лекарства, которые могли повлиять на результаты освидетельствования.

Валов избран мэром Саяногорска в 2018 году.