Детский сад на 200 мест для детей военных открыли в Тыве

ТАСС, 1 сентября. Новый детский сад "Сказка" вместимостью 200 мест для детей военнослужащих Кызылского гарнизона открыли в День знаний в Республике Тыва. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.

"Новый детский сад - это сбывшаяся мечта родителей и детей Кызылского гарнизона. Желаю ребятам стремления к познанию мира, новым достижениям, а коллективу детского сада успеха в благородном деле - воспитании подрастающего поколения", - цитирует пресс-служба временно исполняющего обязанности командующего 41 общевойсковой армией генерал-майора Сергея Рыжкова.

В пресс-службе добавили, что открытие нового детского сада позволило обеспечить местами 100% семей военнослужащих, а также трудоустроить более 50 жен военнослужащих. Детский сад оснащен классами для занятия спортом, танцами, музыкой, современным оборудованием для приготовления пищи и медицинским оборудованием.

"Детский сад "Сказка" способен принять одновременно 200 детей в возрасте от 3 до 6 лет. Учебная программа будет включать в себя общеразвивающие занятия, а также дополнительные факультативные занятия на выбор", - уточняется в сообщении.