Международный управленческий форум на Алтае впервые пройдет в онлайн-режиме

БАРНАУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Масштабный молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития" (АТР) пройдет в Алтайском крае впервые в онлайн-режиме 12 и 13 сентября. Ожидается, что его участниками станут более 1,5 тыс. человек, сообщила во вторник на пресс-конференции начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона Екатерина Четошникова.

Ранее в профильном управлении сообщали, что АТР пройдет с 12 по 21 сентября - его переносили на эти даты с июня 2020 года из-за пандемии. Планировалось, что офлайн-площадка будет организована в Алтайском районе, а участники будут предоставлять справки об отсутствии коронавируса. В прошлые годы форум всегда проходил офлайн на площадке туристско-развлекательного комплекса "Сибирское подворье".

"Трансляция форума 12 и 13 сентября в этом году будет организована на базе Краевого дворца молодежи на платформе Webinar.ru, виртуальная площадка предполагает создание 12 виртуальных комнат, это 11 образовательных локаций и одна культурно-творческая. В вебинарных комнатах будут реализованы программы по 11 разным направлениям - "АТР управленческий", "АТР социальный" и "АТР трудовой". Есть новые площадки: тренд-менеджмент, направленный на формирование управленческих компетенций и включение в кадровый резерв региона", - сказала Четошникова.

Для участия в форуме зарегистрировались около 2 тыс. человек, предполагается, что после конкурсного отбора будет 1,5 тыс. участников или больше. По словам Четошниковой, над технической частью форума будут работать около 100 специалистов, они будут организовывать общение участников в мини-группах. Образовательная программа будет запущена также в соцсетях и мессенджерах. Руководитель профильного управления отметила, что в этом году пройдет и мотивационная сессия, где выступят крупные эксперты.

"Дистанционный формат дает больше возможностей - [участвуют] эксперты, которые в очном формате не всегда бы стали частью нашего форума", - пояснила Четошникова, отметив, что регистрация на форум проходит до 6 сентября.

АТР - молодежный образовательный форум, нацеленный на подготовку управленческих кадров в разных сферах. Форум включен во Всероссийскую форумную кампанию Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и является его окружным мероприятием в Сибирском федеральном округе. Форум "Алтай. Территория развития" - преемник форума "Алтай. Точки роста", который за 11 лет принял более 16 тыс. участников более чем из 60 регионов РФ и более 40 стран - в 2019 году в форуме участвовали 1,5 тыс. человек из России и других государств.