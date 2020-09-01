В президентское кадетское училище в Туве впервые поступили иностранцы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Трое воспитанников из Монголии стали первыми иностранными кадетами Кызылского президентского кадетского училища (КПКУ), сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

"В новом учебном году КПКУ пополнили 63 кадета: 40 мальчиков - учащихся пятых классов, 20 девочек - восьмиклассниц, а также трое учеников из Монголии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Торжественное построение в честь Дня знаний и начала нового учебного года состоялось в училище 1 сентября.

"Перед новыми учащимися выступили преподаватели и руководители училища, а также командир горного мотострелковой соединения, дислоцирующегося в Республике Тыва. Кадеты произнесли слова клятвы и впервые прошли торжественным маршем", - добавили в пресс-службе.

В этом году набор в президентское училище проходил в условиях пандемии, прием документов и собеседования с кандидатами проходили онлайн.

Кызылское президентское кадетское училище - единственное довузовское учебное заведение Министерства обороны РФ, в котором проходит одновременное обучение мальчиков и девочек. Училище создано по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу и при поддержке президента Российской Федерации.