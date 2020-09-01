Кадетское училище Кемерова более чем удвоило число воспитанников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Число воспитанников Кемеровского президентского кадетского училища увеличилось с 360 до 840 после сдачи перед 1 сентября двух спальных корпусов и спорткомплекса с бассейном и ледовым катком. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа.

"Введены в эксплуатацию два спальных корпуса на 240 мест каждый, спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком с крытым переходом. <...> Это позволило разместить еще 480 кадетов в комфортных, современных условиях проживания и организовать занятия по плаванию и хоккею", - сообщили в пресс-службе.

До декабря планируется построить крытые переходы между спальными корпусами.

Кемеровское президентское кадетское училище - это типовой проект Министерства обороны России. В июне 2018 президент РФ Владимир Путин дал поручение Минобороны создать образцовое учреждение с учетом лучших традиций суворовских и нахимовских училищ страны. Новое учебное заведение рассчитано на 840 мест для учащихся 5-11 классов. Первые 360 кадетов начали обучение с 1 сентября 2019 года.