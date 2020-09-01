В Иркутской области задержали иностранцев по подозрению в незаконной охоте на редких птиц

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Следственные органы СК по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении двух иностранцев, которые подозреваются в незаконной охоте на краснокнижных птиц в Прибайкальском национальном парке. Об этом во вторник сообщила пресс-служба СК России.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении двух иностранных граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, на территории Прибайкальского нацпарка мужчины охотились на хищных птиц семейства соколиных, занесенных в Красную книгу РФ. Инспекторы ДПС, получив ориентировку, остановили автомобиль, в котором находились иностранцы. При осмотре машины мужчины попытались скрыться и избавиться от орудий лова, но их задержали. В автомобиле обнаружили различные приспособления для отлова птиц, а на изъятых сотовых телефонах подозреваемых - видео и фото соколов. Кроме того, обнаружены клетки с голубями, которые являются приманкой для отлова хищных птиц.

Подозреваемые заключены под стражу.