Новая детская поликлиника открылась в Кемерове впервые за последние 20 лет

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Детская поликлиника открыта во вторник в крупном жилом районе "Кемерово-Сити" в областном центре Кемеровской области, где проживают уже свыше 10 тыс. человек, но раньше не было своей амбулатории, сообщил на своей странице в Instagram министр здравоохранения региона Михаил Малин.
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Впервые за 20 лет открываем в Кемерове новую детскую поликлинику! Медицинское учреждение построили в молодом развивающемся районе «Кемерово-Сити». Комплексную медицинскую помощь (диагностика + лечение) здесь будут получать более 4 тысяч маленьких пациентов. В здании площадью почти 1,5 тыс. кв. м есть рентген-кабинет, кабинеты забора анализов, оториноларинголога с манипуляционной, физиотерапевтическое отделение с кабинетами массажа, электро и светолечения. В соответствии с современными требованиями, помещение разбито на блоки: отделение неотложной помощи и блок здорового ребенка. Для соблюдения эпидемиологической безопасности предусмотрены три отдельных входа. Поликлиника оснащена современным оборудованием и полностью соответствует требованиям Нацпроекта «Здравоохранение» в части развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры. Предусмотрена понятная система навигации, удобная функциональная мебель, созданы условия для людей с ограниченными возможностями: пандусы, лифт. Входная зона оборудована системой электронного расписания, инфоматом.
"Впервые за 20 лет открываем в Кемерове новую детскую поликлинику. Медицинское учреждение построили в молодом развивающемся районе "Кемерово-Сити". Комплексную медицинскую помощь - диагностику и лечение - здесь будут получать более 4 тыс. маленьких пациентов. Поликлиника оснащена современным оборудованием и полностью соответствует требованиям нацпроекта "Здравоохранение" в части развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры", - написал Малин.
Жители микрорайона "Кемерово-Сити", где возведено уже около 30 многоэтажек, неоднократно обращались к региональным властям с просьбой обеспечить район детсадами, школой и поликлиникой. Несколько лет строительство откладывалось из-за недостатка финансирования, сложностей с оформлением земельных участков. Возведение детсада и поликлиники началось в 2019 году. Амбулатория построена на средства регионального бюджета. Детсад строится с использованием федеральных средств и находится на завершающей стадии готовности. Новую школу должны начать строить в 2020 году.