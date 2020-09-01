Новая детская поликлиника открылась в Кемерове впервые за последние 20 лет

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Детская поликлиника открыта во вторник в крупном жилом районе "Кемерово-Сити" в областном центре Кемеровской области, где проживают уже свыше 10 тыс. человек, но раньше не было своей амбулатории, сообщил на своей странице в Instagram министр здравоохранения региона Михаил Малин.

"Впервые за 20 лет открываем в Кемерове новую детскую поликлинику. Медицинское учреждение построили в молодом развивающемся районе "Кемерово-Сити". Комплексную медицинскую помощь - диагностику и лечение - здесь будут получать более 4 тыс. маленьких пациентов. Поликлиника оснащена современным оборудованием и полностью соответствует требованиям нацпроекта "Здравоохранение" в части развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры", - написал Малин.

Жители микрорайона "Кемерово-Сити", где возведено уже около 30 многоэтажек, неоднократно обращались к региональным властям с просьбой обеспечить район детсадами, школой и поликлиникой. Несколько лет строительство откладывалось из-за недостатка финансирования, сложностей с оформлением земельных участков. Возведение детсада и поликлиники началось в 2019 году. Амбулатория построена на средства регионального бюджета. Детсад строится с использованием федеральных средств и находится на завершающей стадии готовности. Новую школу должны начать строить в 2020 году.