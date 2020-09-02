Штаб по ликвидации химзагрязнения на "Усольехимпроме" разместят в бывшем здании проходной

ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Здание проходной будет восстановлено на промплощадке бывшего предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области, чтобы разместить в нем штаб по ликвидации крупного очага химического загрязнения. И хотя планировалось, что штаб развернут к началу сентября, мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин сообщил ТАСС, что помещения будут готовы к середине месяца.

"Здание было передано в муниципалитет, и сейчас там идет ремонт. 11 бригад работают в каждом направлении - на водоснабжении, водоотведении, общестроительных работах, освещении, электричестве. Через неделю там появятся санузлы, вода, канализация. Через две недели там можно будет находиться полноценно. Там будут размещаться Росгвардия, военные, МЧС, это будет место для проведения всех штабных работ, там будет храниться химзащита у военных", - рассказал Торопкин.

По его словам, двухэтажное здание, в котором раньше размещалась проходная, было разрушено и сейчас полностью восстанавливается.

В середине августа исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов сообщал ТАСС, что стояла задача разместить до 1 сентября полноценный штаб на месте.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Правительство РФ выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году. В Усолье-Сибирское для рекультивации промплощадки прибыли специалисты Минобороны, Росатома, Федерального экологического оператора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году.