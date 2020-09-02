Омская птицефабрика, где выявлен птичий грипп, восстановит производство не ранее 2022 года

ОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Птицефабрика "Иртышская" в Омской области, которая на 60% обеспечивала регион яйцом, но будет вынуждена уничтожить все поголовье птицы из-за вспышки птичьего гриппа, сможет выйти на прежние объемы производства не ранее лета 2022 года. Об этом сообщил в среду журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

"Все поголовье - это около 1,5 млн голов - будет отчуждено. В течение месяца будет проводиться отчуждение, месяц карантин, потом после заключения [ветеринаров] будет разрешена деятельность, но в течение трех месяцев будет запрет на вывоз продукции с птицефабрики. Стоит задача по восстановлению работы птицефабрики, выпуск первой продукции запланирован на июнь 2021 года, выйти на те объемы, которые были, птицефабрика может летом 2022 года", - сказал Дрофа.

По его словам, все поголовье птицы на птицефабрике было застраховано. В настоящий момент на предприятии уже уничтожено около 481 тыс. голов общим весом 484,9 тонны. Причина заражения птицы на птицефабрике не установлена, проводится проверка.

Первый очаг птичьего гриппа был выявлен в Омской области 12 августа в Полтавском районе. Позднее вспышки этого заболевания были зафиксированы в Крутинском, Тюкалинском, Большереченском, Кормиловском, Саргатском, Нижнеомском, Муромцевском, Калачинском, Горьковском, Черлакском, Омском районах. Последний очаг был выявлен в Москаленском районе. Отовсюду, где зафиксированы случаи заражения, птицу забирают и уничтожают.

Грипп птиц - остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.