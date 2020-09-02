Стационар в больнице Бийска закрыли из-за выявления 24 случаев коронавируса у врачей

БАРНАУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Прием больных в стационарном отделении Бийской центральной городской больницы (ЦГБ) в Алтайском крае приостановлен из-за выявления там 24 случаев коронавируса у медперсонала. Об этом ТАСС сообщили в среду в Минздраве региона.

"В связи с выявленным случаем заболевания в Бийской ЦГБ временно приостановлен прием больных в стационарные отделения медорганизации. В результате проведенных противоэпидемиологических мероприятий на прошлой неделе выявлены 24 случая заражения новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников больницы", - сказали в Минздраве.

По данным профильного министерства, протестировано более 300 работников учреждения - новых случаев выявления вируса нет. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора проводится тестирование всех пациентов, которые готовятся к выписке - эту процедуру прошли 37 человек, всего запланировано протестировать 187 больных. На среду среди пациентов положительных результатов теста нет.

С соблюдением санитарных требований продолжают работать поликлиника при Бийской ЦГБ, роддом, инфекционное, терапевтическое, кардиологическое, нейрохирургическое, травматолого-ортопедическое по профилю сочетанной травмы отделения и отделение челюстно-лицевой хирургии. В Минздраве подчеркнули, что персонал обеспечен средствами защиты в режиме повышенного эпидемиологического риска. После проведения противоэпидемиологических мероприятий и устранения потенциальных рисков Бийская горбольница продолжит работу в обычном режиме.

На 1 сентября, по данным оперштаба Алтайского края, выявлено 11 781 случай коронавируса, выписаны по выздоровлению 10 502 человека. За время пандемии в крае умерли 344 человека с выявленным коронавирусом.