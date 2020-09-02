Силовики задержали подозреваемого в серии изнасилований, совершаемых в Томске с 2008 года

ТОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники региональных управлений СК, МВД и Росгвардии задержали подозреваемого по делу о серии изнасилований, совершаемых в Томске и его пригороде на протяжении 12 лет. Мужчина заключен под стражу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"С 2008 года по 2020 год на территории Томска и Томского района было совершено несколько нападений на женщин неустановленным лицом, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же лицом, в связи с чем уголовные дела соединены в одно производство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате исследования вещественных доказательств во время генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который позволил установить личность подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Томского района. Следственными органами СК РФ по Томской области совместно с оперативными сотрудниками региональных управлений МВД и Росгвардии мужчина был задержан.

По факту нападений было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас следователи допрашивают свидетелей по делу, назначен ряд судебных экспертиз.