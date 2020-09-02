В Омской области проведут вакцинацию птиц вокруг птицефабрик и очагов птичьего гриппа

ОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральный Россельхознадзор одобрил проведение в Омской области вакцинации домашней птицы в десятикилометровой зоне вокруг очагов птичьего гриппа, которые выявлены в 19 поселениях региона. Как рассказал в среду журналистам начальник Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко, для этого регион получит 256 тыс. доз вакцины.

Первый очаг птичьего гриппа был выявлен в Омской области 12 августа. В настоящий момент вирус зафиксирован в 19 поселениях 13 районов региона, где отчуждено почти 12 тыс. птиц, и на птицефабрике "Иртышская", где будет уничтожено порядке 1,5 млн птиц.

"Мы получили ответ, что центральный аппарат Россельхознадзора дает нам добро на вакцинацию в десятикилометровой зоне вокруг очагов выявления гриппа птиц. И вчера нам сообщили, что нам готовы предоставить 256 тыс. доз [вакцины]. Сейчас мы прорабатываем вопрос доставки этой вакцины и помимо зоны вокруг очагов будем прививать в мусорной зоне вокруг птицефабрик (чтобы снизить риск заражения - прим. ТАСС)", - сказал Плащенко.

Он уточнил ТАСС, что вакцина будет введена и птицам, содержащимся в единственном в РФ сельском зоопарке в поселке Большеречье. Как рассказала ТАСС представитель зоопарка Наталья Болотова, было принято решение переселить до вакцинации водоплавающих птиц, которые обитали на речке Большая, протекающей прямо через зоопарк, в вольеры. "К ним туда прилетают дикие птицы, которые могут стать источником заражения. Поэтому мы приняли такое решение, чтобы обезопасить наших питомцев", - отметила она. Ранее в Большереченском районе был зафиксирован очаг этого заболевания.

По словам Плащенко, именно дикая птица является источником птичьего гриппа в Омской области. Заражение происходит при вольном выгуле домашней птицы, которая плавает и питается в одном водоеме с дикими водоплавающими птицами. Ветеринары уже провели исследование 94 голов дикой и синантропной (проживающей рядом с человеком - прим. ТАСС) птицы и выявили птичий грипп у 11 диких уток.

Грипп птиц - остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.