Урожайность зерновых в Новосибирской области снизилась на 13% по сравнению с прошлым годом

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Урожайность зерновых культур, уборка которых началась в Новосибирской области в конце июля, снизилась на 13,6% - с 22 до 19 центнеров с гектара - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло на фоне погодных аномалий лета, когда от засухи пострадали больше половины районов Новосибирской области, сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

В середине лета в трех регионах Западной Сибири установилась аномальная жара, которая сопровождалась отсутствием осадков. Ущерб от засухи в Омской и Новосибирской областях и Алтайском крае превысил 1 млрд рублей. Пострадало более 300 тыс. гектаров посевов.

"На текущую дату у нас обмолочены зерновые культуры на площади 474 тыс. гектаров. Валовой сбор составляет 900 тыс. тонн при урожайности 19 центнеров с гектара. Мы в принципе зашли в сентябрь с очень неплохим заделом - 32% убрано площадей, это дает нам основания надеяться, что уборочная кампания будет проведена в оптимальные сроки. <…> Текущая урожайность - 19 центнеров с гектара, она несколько ниже прошлогодней. У нас на соответствующую дату было 22 центнера с гектара", - сказал Лещенко.

Министр отметил, что в условиях засухи прошедшего лета текущая урожайность тоже является неплохим результатом для аграриев. "Та работа, которую мы проводим по интенсификации отрасли земледелия, интенсификации растениеводства, по техническому переоснащению, конечно, она дает свои плоды, и она сглаживает те погодные аномалии, те капризы, которые преподносит нам природа", - сказал он.

На начало августа режим ЧС муниципального уровня из-за пересыхания почвы ввели в 17 из 30 районов области, большая часть из них расположена на юге и юго-западе региона. Сейчас на территории пострадавших районов проводится оценка ущерба. Предварительно он оценивается в полмиллиарда рублей. Площадь посевов, пострадавших в результате почвенной засухи в Новосибирской области, оценивается в 730 тыс. гектаров, что составляет около 33% от общего объема засеянных площадей.