Красноярским пожарным и спасателям вручили технику на 100 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Технику на 100 млн рублей получили краевые казенные учреждения "Противопожарная охрана Красноярского края" и "Спасатель". Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

"Губернатор Александр Усс сегодня торжественно вручил ключи и сертификаты на новую современную технику и аварийно-спасательное оборудование сотрудникам краевых учреждений. На это было выделено более 100 млн рублей из регионального бюджета. Такое масштабное обновление парка спецтехники и оборудования у краевых пожарных и спасателей впервые за 15 лет", - сообщили в пресс-службе.

Автопарк "Противопожарной охраны Красноярского края" пополнился шестью пожарными цистернами на базе автомобиля "КамАЗ". Машины предназначены для замены устаревшей техники в районах края. (Курагинский, Шарыповский, Богучанский, Березовский районы, п. Кедровый). Также в этом году поступит техника для строящихся пожарных частей. "Спасатель" получил аварийно-спасательную технику, в том числе автомобили, снегоход, аэролодки, моторные лодки, комплекты гидравлического инструмента, водолазное оборудование, а также оборудование для обезвреживания взрывчатых веществ.

"Специфика нашего учреждения в том, что мы тушим пожары именно в сельской местности. Такая техника высокопроходимая, объемная, это большое подспорье потому, что в сельской местности у нас две проблемы: дороги и вода. Сегодня вся эта техника уйдет в пожарные подразделения на замену старой техники", - сказал журналистам директор "Противопожарной охраны Красноярского края" Ромазан Ибрагимов.

Оба учреждения ориентированы на оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и другие происшествия, обеспечение безопасности и охраны жизни людей, в том числе на водных объектах, а также обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов.