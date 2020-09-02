В Новосибирске столкнулись троллейбус и легковой автомобиль

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Четыре человека обратились за медицинской помощью в результате столкновения троллейбуса и легкового автомобиля на перекрестке в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщил ТАСС в среду инспектор пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

"Троллейбус двигался по улице Кирова в сторону Пединститута. Автомобиль Kia Sportage двигался по улице Лобова с левым поворотом по улице Кирова. Оба водителя утверждают, что двигались на разрешающий зеленый сигнал светофора. В момент ДТП троллейбус совершил наезд на световую опору и строение. В результате ДТП четыре человека обратились за медицинской помощью с травмами", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в том числе за помощью обратились водитель и кондуктор троллейбуса, а также водитель легкового автомобиля. "Все в сознании, травмы пока зафиксированы несерьезные. На месте работает экипаж ГИБДД, уточняет все обстоятельства происшедшего", - добавил Савченков.