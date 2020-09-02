Моторостроительный завод на Алтае заявил о возможном увольнении трети сотрудников

БАРНАУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. "Алтайский моторостроительный завод" (АМЗ, ранее - Алтайский моторный завод) направил заявку в центр занятости о возможном высвобождении порядка 80 из 200 работников предприятия. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.

"Моторостроительный завод в центр занятости подал заявку о том, что есть угроза высвобождения сотрудников под риском увольнения - <...> у них работает более 200 человек, заявка была на порядка 80 человек. <...> Региональное управление по труду и занятости населения своевременно подготовило законодательный инструмент, в соответствии с которым предприятие может получать поддержку на каждого работника, который под риском увольнения, сегодня направляется предприятию 18 тыс. рублей [на каждого сотрудника, который может попасть под сокращение]", - сказал Химочка.

По его словам, такая поддержка поможет на ближайшие два-три месяца снять напряженность на предприятии, сохранить коллектив. От других предприятий края в ближайшее время не поступало заявок о возможном высвобождении работников, более того, как пояснил министр, многие заводы ищут сотрудников.

Он отметил, что в апреле во время простоя рассматривались два прогноза по сокращению работников в крае - по пессимистичному прогнозу ожидалось увольнение более 10 тыс. человек, по оптимистичному - порядка 2,5 тыс. человек. Крупный работодатель "Алтайвагон" подавал документы в службу занятости о потенциальном сокращении порядка 1,2 тыс. человек. Однако сокращений не произошло, лишь в филиале предприятия в Рубцовске были сокращены 89 человек за счет текучки кадров.

Алтайский моторный завод в последние несколько лет был одним из проблемных. Он прошел процедуру банкротства в 2012 году в первый раз, во второй раз - в 2019 году. Правительство региона при поддержке Минпромторга РФ и ГК "Ростех" работало над привлечением нового собственника.

На переходный период после банкротства 2019 года, чтобы сохранить производство и кадры, была обеспечена поддержка текущей работы, велся поиск заказчиков. В июле 2019 года было зарегистрировано новое юридическое лицо - ООО "Алтайский моторостроительный завод" (ООО "АМЗ"). Сейчас АМЗ продвигает свои дизели на сборочные конвейеры крупнейших российских производителей тракторов и комбайнов.